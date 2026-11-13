O Parque da Lajinha, em Juiz de Fora, será reaberto ao público neste domingo (15), após ficar fechado devido aos danos provocados pelas fortes chuvas do último fim de semana. A retomada das atividades será marcada por mais uma edição do Domingo no Parque, com programação gratuita das 8h30 às 12h.

Com o tema “Brincar, descobrir e preservar”, o evento vai reunir atividades de educação ambiental, saúde, cultura, esporte e lazer. A programação é promovida pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, em parceria com instituições de ensino, organizações sociais e empresas.

As atividades começam às 8h30, com uma aula de pilates. Às 9h30, haverá uma roda de capoeira, seguida de um aulão de dança, às 10h30.

Das 9h às 12h, o público também poderá participar de jogos, brincadeiras educativas e pintura para crianças, além de atividades sobre fauna, flora e biodiversidade. A programação inclui orientações sobre reciclagem, descarte de resíduos, consumo consciente e proteção dos rios. Também haverá distribuição de mudas de hortaliças e composto orgânico, com dicas de cultivo e compostagem.

Na área da saúde, serão oferecidos serviços de aferição de pressão arterial, medição de glicemia e orientações sobre saúde bucal. Os visitantes também poderão receber informações sobre a Lei do Lixo Zero.

Segundo a Prefeitura, a reabertura foi possível após o trabalho das equipes municipais ao longo da semana, com vistorias, limpeza e recuperação dos espaços afetados pelas chuvas.

Apesar da retomada das atividades, algumas áreas do parque permanecerão interditadas. A administração municipal orienta os visitantes a respeitarem a sinalização e as recomendações das equipes que estarão no local. O evento está sujeito às condições do tempo.





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