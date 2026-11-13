Uma comitiva do Ministério da Justiça e Direitos Humanos de Guiné-Bissau esteve em Juiz de Fora, para agenda de troca de experiências sobre políticas públicas e assistência social.

O grupo foi recepcionado pelo secretário especial de Direitos Humanos, Biel Rocha, com o acompanhamento da defensora pública de Minas Gerais, Mariana Lima. Participaram do encontro Pedro Manuel Gomes, diretor-geral do Gabinete de Informação e Consulta Jurídica do ministério guineense e coordenador dos Centros de Acesso à Justiça (CAJ), além de Minervina de Pina e Seco Biaguê, coordenadores dos centros nas regiões de Bafatá e Bissau Velho.

Durante a reunião, a administração municipal apresentou a estrutura de atendimento voltada a populações vulneráveis, com foco na Mesa da Cidadania, rede coordenada pela Secretaria Especial de Direitos Humanos que integra cerca de 200 organizações da sociedade civil. A iniciativa dialoga diretamente com o trabalho desenvolvido pelos Centros de Acesso à Justiça no país africano, que atuam na orientação jurídica da população.

A programação da comitiva na cidade também inclui visitas técnicas à Casa da Mulher, à Casa dos Conselhos, ao Conselho Tutelar e a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Os representantes conhecem ainda a Secretaria Especial da Igualdade Racial e o Centro de Preservação da Memória Negra de Juiz de Fora e Região (CenPre), no Paço Municipal.

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