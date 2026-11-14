A prefeita Margarida Salomão vetou integralmente o Projeto de Lei nº 256/2025, de autoria do vereador Vitinho, que instituía a "Política UBS Segura" nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em Juiz de Fora. A decisão oficial foi publicada no Atos do Governo deste sábado (14), após a proposta ter sido aprovada pelos parlamentares na Câmara Municipal.

De acordo com o texto aprovado pelo Legislativo, o projeto tinha como objetivo ampliar a proteção de profissionais da saúde e usuários da rede pública por meio de um conjunto de medidas preventivas e operacionais. Entre os principais pontos previstos na proposta estavam a instalação de postos permanentes da Guarda Municipal em unidades localizadas em regiões com maiores índices de violência, assim como o reforço no efetivo e realização de escolta noturna para acompanhar os trabalhadores da saúde no horário de saída dos turnos.

Ainda conforme o projeto, a seria necessária a implantação de câmeras de monitoramento em tempo real e melhorias na iluminação externa no entorno dos postos de saúde.

As justificativas do Executivo

Na mensagem de veto publicada no diário oficial do município, a Prefeitura de Juiz de Fora fundamentou a rejeição integral da proposta em três eixos principais: jurídico, financeiro e operacional.

Segundo o Executivo, o projeto apresenta vício de inconstitucionalidade. A administração municipal argumenta que cabe exclusivamente ao prefeito organizar o funcionamento e definir atribuições operacionais e rotinas internas para os órgãos da Prefeitura, não podendo o Poder Legislativo criar obrigações diretas para a Guarda Municipal.

No aspecto financeiro, a Prefeitura apontou que a implementação da política geraria despesas contínuas aos cofres públicos sem que o texto apresentasse a estimativa de impacto orçamentário ou indicasse a fonte dos recursos para custear as medidas.

Por fim, a administração municipal destacou o impacto na logística de segurança da cidade. Conforme o posicionamento do Executivo, a destinação de agentes para postos fixos nas UBSs comprometeria o efetivo atual, retirando guardas municipais do patrulhamento preventivo e do atendimento emergencial em outras áreas de Juiz de Fora.

Próximos passos na Câmara

Com o veto integral formalizado, o Projeto de Lei nº 256/2025 retorna à Câmara Municipal de Juiz de Fora. O texto passará pelas comissões pertinentes e será encaminhado ao plenário, onde os vereadores deverão analisar as justificativas apresentadas pela Prefeitura.

Em votação, o Legislativo decidirá se mantém o veto da prefeita, o que arquiva definitivamente a proposta ou se derruba a decisão do Executivo, promulgando a lei.