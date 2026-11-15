Os beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida/Compra Assistida em Juiz de Fora contam, a partir da próxima segunda-feira (16), com um reforço no atendimento presencial. A Caixa Econômica Federal vai instalar uma unidade móvel na Praça Tarcísio Delgado, ao lado do Mercado Municipal, para dar suporte direto às famílias participantes.

A estrutura funcionará de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, com previsão de permanência no local até o dia 27 de novembro.

Agilidade e acompanhamento de processos

O novo ponto de atendimento foi estruturado especialmente para atender famílias que já estão inseridas na modalidade Compra Assistida e que já realizaram a indicação de um imóvel. No caminhão da Caixa, os cidadãos poderão:

Consultar a situação atualizada do imóvel apresentado;

Esclarecer dúvidas técnicas e burocráticas sobre o andamento da análise;

Receber orientação direta da equipe do banco, responsável pela operacionalização do programa federal.

A expectativa é que a presença da unidade móvel reduza filas e facilite o acesso das famílias às informações sobre as etapas de aprovação e aquisição das moradias.

Atendimento regular segue no Mercado Municipal

Além do reforço temporário oferecido pela Caixa Econômica Federal, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) mantém sua estrutura fixa de acolhimento. Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP), o Plantão da Compra Assistida continua funcionando normalmente dentro do Mercado Municipal, em horário estendido, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

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