Juiz de Fora está sob alerta de tempestade nesta segunda-feira (16), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O aviso começou à meia-noite e permanece válido até as 23h59, com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. A previsão também indica pancadas de chuva e trovoadas ao longo desta segunda-feira, com temperaturas entre 17°C e 25°C.

Previsão para os próximos dias

Na terça-feira (17), os termômetros devem variar entre 17°C e 27°C. O dia começa encoberto, com céu nublado durante a tarde e novamente encoberto à noite. Não há previsão de chuva indicada pelo INMET para a data.

Na quarta-feira (18), a temperatura mínima será de 16°C, enquanto a máxima pode chegar a 30°C. A previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Já na quinta-feira (19), a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 30°C. O dia deve ficar nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Na sexta-feira (20), as temperaturas ficam entre 21°C e 31°C. A previsão indica céu encoberto com chuvisco.

Orientações durante o alerta

O INMET orienta que, durante rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também é recomendado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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