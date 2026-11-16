A Prefeitura de Juiz de Fora já realizou 170 demolições de imóveis em diferentes regiões do município. Nesta semana, mais nove edificações foram derrubadas pela Defesa Civil, sendo sete no bairro Jóquei e duas no Jardim Natal.

Segundo a administração municipal, as demolições são necessárias para evitar novos deslizamentos e reduzir os riscos nas áreas afetadas. A permanência de imóveis comprometidos pode agravar a instabilidade do terreno e colocar em perigo não apenas os moradores das construções, mas também outras pessoas que vivem nas proximidades.

Antes das intervenções, as edificações passaram por vistorias da Defesa Civil. As famílias que atendem aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal foram incluídas na demanda do programa Minha Casa, Minha Vida – Compra Assistida, destinado a pessoas que perderam suas moradias em decorrência do desastre.

A Prefeitura informou que as famílias foram comunicadas e orientadas previamente sobre as demolições. Os responsáveis pelos imóveis também receberam notificações formais da Fiscalização e tiveram prazo para retirar móveis, materiais e outros pertences que ainda estivessem nas edificações.

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