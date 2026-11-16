O espírito natalino já começa a transformar a rotina em Juiz de Fora com gestos de carinho e empatia voltados para quem mais precisa de atenção e afeto. A Câmara Municipal de Juiz de Fora deu início à mobilização para a campanha "Faça um Idoso Ainda Mais Feliz".

Promovida por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a iniciativa tem como principal objetivo garantir que idosos residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPIs) recebam presentes e sintam o calor da solidariedade nesta época do ano. As cartinhas podem ser retiradas até o dia 8 de dezembro.

Acolhimento e união comunitária

A proposta da campanha é simples, mas de impacto emocional que é aproximar a sociedade civil da realidade dos idosos institucionalizados, resgatando a alegria, a esperança e o sentimento de pertencimento característicos do período festivo.

Nesta edição, a ação beneficiará diretamente os residentes de três tradicionais entidades do município como a Fundação João de Freitas; Abrigo Santa Helena e Santa Luiza de Marilac.

Para muitas dessas pessoas, o ato de receber um presente personalizado através de uma cartinha representa muito mais do que o item material em si, mas simboliza o reconhecimento de que não estão esquecidos pela comunidade juiz-forana.

Como participar da corrente do bem

A participação da população é o motor para o sucesso da campanha. O processo foi estruturado para ser acessível e transparente:

A partir do dia 9 de novembro, os interessados em adotar um pedido podem comparecer ao Centro de Atenção ao Cidadão (CAC) da Câmara Municipal para retirar a cartinha com o desejo do idoso. Os presentes adquiridos devem ser entregues no próprio CAC, localizado na sede da Câmara Municipal de Juiz de Fora que fica na Rua Halfeld, 955, Centro. O prazo limite para a entrega das doações se estende até o dia 8 de dezembro.

O momento mais esperado da ação ocorrerá no dia 11 de dezembro, data em que os presentes arrecadados serão oficialmente entregues aos idosos nas instituições contempladas.







