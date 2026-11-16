Quem busca uma recolocação no mercado de trabalho ou uma renda extra para o período de festas terá uma grande oportunidade ainda este mês. A Prefeitura de Juiz de Fora promove na próxima terça-feira, 24 de novembro, o “Mutirão de Empregos – Especial de Fim de Ano”. Todas as vagas podem ser conferidas aqui.

O evento será realizado das 9h às 13h, no estacionamento G3 do Independência Shopping, e reúne 38 empresas que, juntas, disponibilizam mais de 740 vagas em diversas áreas de atuação.

A iniciativa faz parte do programa “GerAÇÃO JF - Emprego, Renda e Negócios”, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), em parceria com o shopping. O objetivo é aproximar recrutadores e candidatos, agilizando os processos seletivos em um momento de alta demanda por contratações no comércio, nos serviços, na indústria e na área da saúde.

Oportunidades para todos os perfis



O mutirão abrange chances efetivas (CLT), temporárias, de estágio e para Jovem Aprendiz, contemplando candidatos com escolaridade a partir do Ensino Fundamental até o Ensino Superior, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Como participar

O atendimento é aberto a toda a população e gratuito. Para concorrer às oportunidades, os candidatos devem comparecer diretamente ao local do evento portando documento de identificação e currículos impressos, a orientação da organização é levar mais de uma cópia, de preferência uma para cada vaga ou empresa pretendida.

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