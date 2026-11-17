Juiz de Fora está sob alerta de tempestade de perigo potencial nesta quarta-feira (18), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O aviso começa à meia-noite e permanece válido até as 23h59, com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o INMET, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Orientações durante o alerta

O órgão recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também é indicado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Tags:

Alerta | Granizo | juiz de fora | Tempestade