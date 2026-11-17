Um carro pegou fogo próximo ao portão sul da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), na manhã desta terça-feira (17). O veículo, um Fiat Uno, teve as chamas concentradas na parte dianteira, na região do compartimento do motor. O motorista, que estava sozinho, conseguiu sair sem ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados e utilizaram uma linha direta de combate a incêndio para controlar as chamas. Em seguida, realizaram o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes.

O condutor relatou que percebeu a saída de fumaça pela região do motor e decidiu parar o automóvel, conseguindo deixar o veículo em segurança.

Durante a operação, foram utilizados aproximadamente mil litros de água. As causas do incêndio não foram identificadas.

A Polícia Militar também foi acionada para comparecer ao local e realizar os procedimentos necessários. Após o atendimento, o veículo permaneceu sob a responsabilidade do proprietário.

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