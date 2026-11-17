Um homem de 39 anos é investigado por chantagear uma mulher com imagens íntimas, ameaçar divulgar o conteúdo e publicar uma fotografia da vítima em um perfil falso nas redes sociais, em Juiz de Fora. A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, na manhã desta terça-feira (17), no bairro Grama. O homem poderá responder por estupro virtual, divulgação de pornografia e injúria majorada praticada por meio virtual.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o investigado teria recebido de outra pessoa fotos e vídeos íntimos da vítima. Em seguida, criou um perfil falso em uma rede social e passou a ameaçar a mulher, exigindo que ela enviasse novas imagens íntimas sob a condição de divulgar o material que já possuía.

Diante da recusa da vítima, o suspeito publicou uma fotografia íntima dela no perfil falso. Posteriormente, também passou a enviar mensagens privadas com ofensas à mulher e a um familiar dela.

A investigação foi conduzida pelo Núcleo Especializado em Investigação de Crimes Cibernéticos (NEICC), que conseguiu identificar o responsável pelo perfil falso. Conforme as apurações, ele seria conhecido da família da vítima.

Durante o cumprimento do mandado judicial, os policiais apreenderam o celular do investigado. No aparelho, foi constatado que o perfil falso ainda estava ativo. Segundo a PCMG, o homem confessou os crimes durante depoimento.

O delegado Daniel Buchmüller, responsável pela investigação, alertou para os riscos do compartilhamento de imagens íntimas e destacou que, depois de enviadas ou disponibilizadas na internet, as fotografias podem sair do controle de quem as produziu.

O delegado também orientou que vítimas de ameaças envolvendo esse tipo de conteúdo procurem imediatamente a Polícia Civil. As investigações continuam.

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