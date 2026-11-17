Evitar a sobrecarga no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) e agilizar o socorro à população. Esse foi o foco central da reunião realizada nesta terça-feira (17) entre a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora (SS) e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência (Cisdeste), órgão responsável pela gestão do Samu 192.

O objetivo do encontro, que ocorreu na sede do consórcio, foi desenhar uma maior integração entre o atendimento pré-hospitalar (Samu), as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a Atenção Primária, representada pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A estratégia busca fazer com que as pontas do sistema operem de forma conectada para direcionar cada paciente à unidade compatível com a gravidade do seu quadro clínico.

Para diagnosticar os principais gargalos da rede, os gestores analisaram um levantamento de dados sobre as ocorrências registradas pelo Samu 192 nos diferentes bairros e regiões do município. Segundo a Secretaria de Saúde, esses indicadores vão nortear o planejamento de ações e a redistribuição dos fluxos de regulação médica.

Participaram da agenda a secretária municipal de Saúde, Cidinha Louzada, o secretário executivo do Cisdeste, Denys Arantes Carvalho, além de equipes de Regulação da Prefeitura e profissionais que atuam diretamente na linha de frente da urgência e emergência.

Porta de entrada correta

Na avaliação da titular da pasta, Cidinha Louzada, o cruzamento de informações entre as instituições é o caminho para corrigir falhas operacionais. "Precisamos conhecer a realidade dos nossos serviços, compartilhar informações e trabalhar de forma conjunta. Quando os profissionais e as instituições dialogam, conseguimos planejar melhor, organizar os fluxos e garantir que a população receba o atendimento adequado, no momento em que precisa", afirmou.

Além dos ajustes internos de regulação, o alinhamento reforça a necessidade de orientar os moradores sobre onde buscar ajuda. Como o HPS é referência regional em traumatologia de alta complexidade, casos clínicos de menor gravidade precisam ser absorvidos pelas UBSs ou UPAs, evitando filas e demora no atendimento de pacientes em estado crítico.

Ao término da reunião, a secretária acompanhou um treinamento prático de capacitação dos socorristas voltado para o atendimento de emergência.

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