Um novo lote do Auxílio Reconstrução aprovado pelo Governo Federal vai beneficiar mais 1.370 famílias de Juiz de Fora atingidas pela situação de calamidade no município. O recurso, no valor de R$ 7.300 por família, será pago em parcela única pela Caixa Econômica Federal.

Para receber o dinheiro, no entanto, os contemplados nesta etapa precisam realizar uma etapa obrigatória de validação. As famílias devem acessar o portal oficial do Auxílio Reconstrução (auxilioreconstrucao.dataprev.gov.br/reconstrucao/cidadao/), utilizando o login da plataforma Gov.br, para consultar a situação do pedido e confirmar os dados cadastrais. Somente após essa confirmação o pagamento é liberado.

O depósito de R$ 7.300 é feito diretamente na conta ativa do responsável familiar na Caixa. Caso o beneficiário ainda não seja cliente do banco, uma conta poupança social digital é aberta automaticamente, permitindo a movimentação do valor pelo aplicativo Caixa Tem.

A triagem e o pagamento do benefício ocorrem em etapas contínuas. No fluxo do programa, a Prefeitura de Juiz de Fora realiza o levantamento inicial e envia os cadastros ao Governo Federal, que fica responsável pela análise, cruzamento de dados e aprovação final dos lotes.

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