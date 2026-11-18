Um homem de 58 anos ficou ferido após ser atropelado na tarde dessa terça-feira (17), na Rua da União, no Bairro Santo Antônio, em Juiz de Fora. A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e apresentou rebaixamento do nível de consciência.

De acordo com as informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe realizou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, o homem foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre a dinâmica do acidente e aguarda retorno.

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