A Polícia Militar apreendeu 235 porções de drogas e quatro barras de entorpecentes durante duas ações realizadas nos bairros Vila Alpina e Dom Bosco, nesta terça-feira (17). As ocorrências também resultaram na prisão de dois adultos e na apreensão de um adolescente.

Na primeira ação, as equipes da 4ª Companhia de Polícia Militar Independente de Policiamento Especializado contaram com o apoio do cão Brasão, da Ronda Ostensiva com Cães (ROCCA). Durante as buscas, foram encontradas 178 porções de maconha, 35 porções de maconha ICE e 22 porções de cocaína. Os policiais também apreenderam dinheiro e removeram um veículo. Um adulto foi preso e um adolescente apreendido.

Em outra ocorrência, os militares abordaram um homem em atitude suspeita. Durante as buscas nas imediações, foram localizadas duas barras de maconha e duas barras de cocaína, que estariam escondidas. Também foram apreendidos R$ 172. O suspeito foi preso.

Todo o material recolhido foi encaminhado às autoridades competentes.

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