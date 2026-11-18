Juiz de Fora terá uma operação especial de trânsito e transporte público nesta quarta-feira (18), em razão do encontro religioso com Frei Gilson. A apresentação será realizada no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, no Bairro Aeroporto, e a expectativa é de que pelo menos 30 mil pessoas participem do evento.

Para facilitar o deslocamento dos fiéis e evitar congestionamentos na região da Cidade Alta, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) anunciou mudanças na circulação de veículos, bloqueios em vias próximas ao estádio e reforço no transporte coletivo.

Agentes de Transporte e Trânsito estarão mobilizados para orientar os motoristas e acompanhar o fluxo de veículos nos principais acessos ao local. Como a programação acontece em um dia útil, a recomendação é que os participantes organizem o trajeto com antecedência.

Ruas terão bloqueios e mudanças na circulação

Entre as intervenções previstas está a restrição de acesso pelas avenidas Prefeito Mello Reis e Eugênio do Nascimento, no trajeto que passa pelo Bairro Salvaterra. Nesse trecho, somente ônibus do transporte coletivo urbano e veículos fretados para o evento poderão circular.

Os motoristas de veículos particulares deverão utilizar a Avenida Presidente Itamar Franco para chegar à Avenida Eugênio do Nascimento.

Outras mudanças ocorrerão nas proximidades do Estádio Municipal:

Rua José Apolônio dos Reis: terá interdição completa entre as ruas Zaquia Nami Mokdeci e Dirceu F. Barbosa. O espaço será utilizado para embarque e desembarque dos passageiros dos ônibus destinados ao evento.

Rua Cleonice Rainho: ficará fechada entre as ruas José Apolônio dos Reis e Otávio Fernandes Coelho. O trecho será destinado à organização do comércio popular.

Rua Liduino Vieira dos Reis: terá o sentido de circulação invertido entre a Rua José Apolônio dos Reis e a Avenida Eugênio do Nascimento.

A Prefeitura também orienta os condutores a acompanharem as condições do trânsito pelo aplicativo Waze e pelos painéis eletrônicos de informações espalhados pela cidade.

Linha especial de ônibus atenderá os participantes

Para facilitar o acesso ao estádio, será disponibilizada a linha especial 517 – Estádio. O serviço começará a funcionar às 13h30, com aproximadamente 20 ônibus. Caso seja necessário, a quantidade de veículos poderá aumentar de acordo com a procura.

No Centro, o embarque inicial será realizado na Rua Doutor Paulo de Frontin, nas proximidades do Mercado Municipal, após a Travessa Doutor Prisco.

Durante o trajeto de ida, os passageiros também poderão utilizar os pontos de ônibus existentes ao longo do itinerário.

O percurso até o estádio passará pelas ruas Doutor Paulo de Frontin e Halfeld, avenidas Presidente Getúlio Vargas, Presidente Itamar Franco, Doutor Paulo Japiassú Coelho, Deusdedith Salgado, Prefeito Mello Reis e Eugênio do Nascimento, com chegada à Rua José Apolônio dos Reis, no Portão 1.

Após o encerramento da programação, os ônibus também estarão disponíveis para transportar os participantes de volta à região central.

No retorno, o embarque será feito exclusivamente no Estádio Municipal, pelo Portão 1. O itinerário seguirá pela Rua Liduino Vieira dos Reis, Avenida Eugênio do Nascimento, Avenida Presidente Itamar Franco, Travessa Doutor Prisco e Rua Doutor Paulo de Frontin.

Evento comemora aniversário da Comunidade Resgate

A programação com Frei Gilson faz parte das celebrações pelos 25 anos da Comunidade Resgate, instituição que desenvolve trabalhos de evangelização, formação, educação e ações de misericórdia.

As atividades estão previstas para começar às 14h, com a abertura dos portões e acolhida do público. Às 15h, será realizado o Terço da Misericórdia. O encontro também contará com pregação de Eduardo Faria, oração conduzida pelo padre Pierre Maurício e recitação do Santo Terço.

A programação musical começa às 18h30, com apresentação da Comunidade Resgate. Frei Gilson tem entrada prevista para as 20h, em um momento de louvor. O grupo Art & Louvor ficará responsável pelo encerramento, com apresentação programada para as 21h30.

Prefeitura recomenda planejamento antecipado

Com a previsão de receber milhares de pessoas, a orientação é evitar o uso de veículos particulares sempre que possível e dar preferência ao transporte coletivo.

A movimentação também poderá afetar quem precisa circular pela Cidade Alta durante o dia, especialmente nos arredores do Bairro Aeroporto e dos acessos ao estádio.

Por isso, a recomendação é verificar as alterações antes de sair de casa, respeitar a sinalização provisória e seguir as orientações dos agentes de trânsito que estarão trabalhando na região.

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