Oito mulheres, com idades entre 22 e 38 anos, são investigadas pela suspeita de envolvimento em furtos recorrentes a estabelecimentos comerciais na região central de Juiz de Fora. Nesta terça-feira (17), a Polícia Civil cumpriu 11 mandados de busca e apreensão durante a operação Ponto Cego, que apura crimes registrados entre novembro de 2025 e setembro de 2026.

As investigações foram conduzidas em cinco inquéritos policiais pela 7ª Delegacia de Polícia, com apoio da 3ª Delegacia. Segundo a Polícia Civil, os furtos ocorreram em estabelecimentos de diferentes segmentos, incluindo redes de drogarias, lojas e bombonieres.

Durante as apurações, os investigadores identificaram um possível padrão de atuação das suspeitas. Conforme a investigação, elas agiam geralmente em grupo e utilizavam estratégias para distrair funcionários e responsáveis pela fiscalização. Enquanto algumas provocavam discussões e desentendimentos, outra aproveitava a situação para retirar mercadorias sem ser percebida.

A análise dos cinco inquéritos permitiu identificar as oito mulheres investigadas. Algumas delas aparecem relacionadas a mais de um episódio de furto. Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares que passarão por perícia. Os dados armazenados nos dispositivos poderão contribuir para esclarecer os casos e identificar outras possíveis participações.

De acordo com dados apresentados pela Polícia Civil no âmbito do Programa de Integração da Gestão em Segurança Pública (IGESP), a região central de Juiz de Fora registrou redução de 37,15% nos crimes contra o patrimônio nas chamadas Zonas Quentes de Criminalidade (ZQCs), entre janeiro e setembro de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025.

As investigações continuam, e as oito mulheres são consideradas suspeitas até eventual condenação pela Justiça.

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