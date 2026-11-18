Juiz de Fora ocupa a segunda posição no ranking estadual de casos confirmados de Mpox em 2026, com seis registros contabilizados até esta semana. O município empata com Contagem, na Região Metropolitana, ficando atrás apenas da capital, Belo Horizonte, que concentra 20 diagnósticos positivos. Ao todo, Minas Gerais soma 42 casos confirmados entre janeiro e 17 de novembro deste ano, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

A reportagem do Acessa.com questionou a Prefeitura de Juiz de Fora sobre a confirmação dos seis casos, o estado de saúde dos pacientes e o fluxo de atendimento na rede municipal. Em nota, o executivo confirmou os seis casos de Mpox e esclareceu que cinco deles são de moradores do município e um em residente de outra cidade. "Todos os pacientes apresentavam histórico de deslocamento para outros municípios e/ou contato com casos confirmados da doença". Ainda segundo a PJF, um paciente permanece internado, em isolamento e com boa evolução clínica.

Em Juiz de Fora, todas as unidades da rede municipal de saúde estão aptas a atender e avaliar casos suspeitos. A orientação é que pessoas com lesões suspeitas utilizem máscara ao procurar atendimento e mantenham as lesões cobertas, sempre que possível, com roupas de mangas compridas, calças e calçados fechados, para reduzir o risco de transmissão.

Papel estratégico

Além da incidência local, a cidade da Zona da Mata desempenha um papel estratégico na rede de diagnóstico do estado. Juntamente com Diamantina e com o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-MG/Funed), em Belo Horizonte, Juiz de Fora sedia um dos Laboratórios Descentralizados de Saúde Pública responsáveis por analisar as amostras de secreções e crostas de lesões coletadas em pacientes com suspeita da infecção.

Apesar da posição de destaque no levantamento estadual, o cenário em Minas Gerais aponta para uma desaceleração em comparação aos últimos anos e ausência de quadros graves, segundo a SES.

Os 42 registros de 2026 representam uma queda expressiva frente aos 136 casos notificados ao longo de 2025 e aos 68 contabilizados em 2024. De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, Eduardo Prosdocimi, o estado não registra hospitalizações ou óbitos pela doença neste ano, mas o monitoramento foi intensificado nas 28 Unidades Regionais de Saúde (URS) para conter novas cadeias de transmissão, especialmente diante do avanço do vírus em outras regiões do país, que já ultrapassou mil confirmações em 2026.

Maior incidência em homens

O perfil epidemiológico observado pelas autoridades sanitárias mostra que a maioria das infecções em território mineiro atinge homens na faixa etária de 15 a 34 anos. Como a Mpox é uma doença de notificação compulsória, as secretarias municipais têm o prazo de até 24 horas para inserir qualquer suspeita ou confirmação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

Sintomas e transmissão

Causada pelo Mpox vírus (MPXV), a infecção costuma evoluir de forma leve a moderada, mas exige isolamento imediato para evitar o contágio. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com lesões na pele de pessoas infectadas, relações sexuais, contato com secreções corporais ou respiratórias e pelo compartilhamento de objetos pessoais, como toalhas, roupas de cama e talheres.

O período de incubação varia de 6 a 21 dias. Já o risco de transmissão começa no surgimento dos primeiros sinais e só termina quando todas as feridas cicatrizam completamente e uma nova camada de pele se forma, processo que pode levar até quatro semanas.

Os principais sintomas incluem erupções ou lesões na pele, no rosto, mãos, pés, boca, genitais ou região anal; inchaço dos gânglios linfáticos, sobretudo nas axilas e na virilha além de febre, dor de cabeça, dores musculares ou nas costas e fraqueza.

Atendimento e vacinação no SUS

Não existe medicamento específico contra o vírus; o tratamento na rede pública é voltado para o alívio dos sintomas e a prevenção de complicações. Em Juiz de Fora e nos demais municípios mineiros, a orientação para quem apresentar lesões suspeitas ou tiver tido contato próximo com algum caso confirmado é evitar o contato físico com outras pessoas e procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para avaliação clínica e testagem gratuita.

A imunização contra a Mpox no Sistema Único de Saúde (SUS) permanece direcionada exclusivamente aos grupos com maior risco de desenvolver formas graves ou com alta exposição ocupacional como pessoas vivendo com HIV/aids com imunossupressão, profissionais de laboratório que manipulam o vírus e pessoas que tiveram contato direto com fluidos ou secreções de casos suspeitos.

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