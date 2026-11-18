A população de Juiz de Fora tem acesso a uma manhã de atendimentos gratuitos de saúde e cidadania nesta quinta-feira (19), com mais uma edição do Fala JOTAEFE. O evento acontece na Praça Clodesmidt Riani, em frente ao Santa Cruz Shopping, das 9h às 13h, no centro da cidade, reunindo instituições parceiras em uma ação aberta ao público.

O destaque desta edição fica por conta da presença do Departamento de Saúde da Mulher e Criança e Adolescente, que vai oferecer orientações específicas e suporte voltado ao cuidado feminino e infantojuvenil. Para aproveitar melhor os atendimentos, a orientação é que os moradores levem a caderneta de vacinação para conferência e atualização das doses em atraso.

Quem passar pelo local também poderá cuidar da saúde preventiva com exames rápidos e orientações sem nenhum custo. A programação conta com o Centro de Vigilância Sanitária, aplicando vacinas para atualizar o cartão de imunização, além do Laboratório Côrtes Villela, que fará aferição de pressão arterial e testes de glicemia. A Escola Grau também participa da ação com medição de glicemia e dicas gerais de bem-estar para a comunidade.

O mutirão inclui ainda o atendimento da Associação de Fibromialgia, que estará disponível para tirar dúvidas, orientar sobre os cuidados com a doença e esclarecer os direitos garantidos às pessoas que convivem com a condição. A proposta do evento é facilitar o acesso da população a serviços essenciais de rotina em um único espaço.

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