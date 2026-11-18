Um homem de 39 anos e a esposa dele foram indiciados pela Polícia Civil em Juiz de Fora suspeitos de desviarem cerca de R$ 168 mil da conta bancária de uma idosa de 75 anos. A investigação aponta que o suspeito usou o envolvimento afetivo que mantinha com a vítima para acessar os dados bancários dela por meio de reconhecimento facial e transferir o dinheiro. O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça nesta terça-feira (17).

Segundo a investigação, o homem iniciou um relacionamento amoroso com a idosa e, em um primeiro momento, chegou a receber dela um empréstimo de aproximadamente R$ 25 mil. Ao descobrir que a vítima guardava uma quantia elevada no banco, ele utilizou a biometria facial da mulher para habilitar a conta bancária dela no próprio telefone celular.

Com o acesso livre às movimentações financeiras, o suspeito realizou transferências que somaram cerca de R$ 168 mil. Parte desse dinheiro, aproximadamente R$ 52 mil, foi usada na compra de um carro.

Outros R$ 42 mil foram repassados diretamente para a conta da esposa do investigado na tentativa de disfarçar a origem do valor. O caminho percorrido pelo dinheiro foi identificado após o rastreamento das transações bancárias feito pela equipe técnica da Polícia Civil na cidade.

Para tentar recuperar o prejuízo da idosa, a investigação solicitou à Justiça a apreensão do veículo comprado com o dinheiro desviado, além da quebra de sigilo e do bloqueio das contas bancárias dos dois envolvidos. O casal vai responder por furto mediante fraude digital e lavagem de dinheiro.

Alerta

O caso serve de alerta para os riscos de golpes financeiros aplicados por pessoas próximas ou dentro de relacionamentos. A recomendação das autoridades de segurança é nunca permitir que terceiros manuseiem aplicativos bancários, façam reconhecimento facial em outros aparelhos ou tenham acesso a senhas pessoais, mesmo quando há vínculo de confiança ou afeto. Caso alguma movimentação estranha seja notada no extrato, a orientação é acionar imediatamente o banco e registrar ocorrência policial.

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