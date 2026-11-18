Empreender no Brasil é, para milhões de mulheres, muito mais do que abrir uma empresa ou gerir um orçamento. É resistir, reinventar e ocupar espaços historicamente desiguais. Para marcar o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado nesta quinta-feira, 19 de novembro, o portal Acessa.com estreia uma série especial de três reportagens dedicada às protagonistas da economia local.

Ao longo dos próximos dias, sempre com uma nova personagem a cada edição, a série vai mergulhar na trajetória de empreendedoras de Juiz de Fora. São mulheres de diferentes gerações e segmentos distintos, que abrem as portas de suas rotinas para contar o que impulsionou seus projetos, onde encontraram apoio e quais obstáculos ainda precisam vencer todos os dias para manter seus negócios de pé.

O recorte local ganha ainda mais relevância diante do protagonismo mineiro no cenário nacional. Segundo levantamento do Sebrae Minas, com base em dados da Receita Federal, mais de 1 milhão de pequenos negócios no estado são liderados por mulheres, volume que representa mais de 40% das micro e pequenas empresas ativas em território mineiro. Com esse desempenho, Minas Gerais ocupa a segunda posição no ranking nacional de empreendedorismo feminino, ficando atrás apenas de São Paulo.





Mulheres no cenário nacional

No Brasil, o avanço também atinge marcas inéditas. Dados consolidados pelo Sebrae a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE, revelam que o país chegou ao recorde histórico de 10,4 milhões de mulheres donas de negócios, após um crescimento de 27% na última década.

O levantamento mostra ainda uma mudança importante no perfil de quem empreende. A maioria abre o próprio negócio por oportunidade, ao identificar uma lacuna de mercado de forma planejada, e apresenta índices de formalização e contribuição previdenciária superiores aos dos homens.

Por trás dos números expressivos, no entanto, persistem desafios estruturais que atravessam a rotina das empresárias. Embora representem 51,8% da população em idade ativa, as mulheres ainda lideram apenas 34,3% dos empreendimentos no país e registram rendimento médio 24% inferior ao dos homens à frente de negócios.

A desigualdade passa diretamente pelo chamado trabalho invisível, que acumula responsabilidades domésticas e de cuidado com a gestão empresarial, gerando uma carga mental constante e dificuldade para desconectar do trabalho. Soma-se a isso o entrave do acesso ao crédito, fazendo com que a grande maioria precise financiar o início e a expansão das operações com recursos próprios.



É justamente nesse encontro entre estatísticas e vivências reais que nasce a série especial do Acessa.com. Mais do que retratar casos de sucesso, as reportagens buscam mostrar a humanidade por trás de cada CNPJ em Juiz de Fora.

A primeira história da série vai poder ser conferida nesta quinta-feira, abrindo uma janela sensível e necessária sobre o que significa ser mulher e empreender em Juiz de Fora.

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