O atendimento externo da Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Juiz de Fora será suspenso nesta quinta-feira (19). A interrupção ocorre em razão do velório de Juliana Perpétua da Silva Santos, que trabalhou como servidora da Procuradoria.

A suspensão atinge exclusivamente os serviços de atendimento ao público. As atividades administrativas internas do órgão continuarão funcionando normalmente, sem interrupção.

A orientação é que os moradores que tenham demandas presenciais fiquem atentos aos prazos e, se necessário, solicitem o reagendamento dos atendimentos. Para dúvidas urgentes, a recomendação é utilizar os canais digitais disponibilizados pelo município.

A Prefeitura não informou um horário específico para a retomada do atendimento externo. Novas atualizações sobre o funcionamento da Procuradoria-Geral do Município poderão ser divulgadas pelos canais oficiais.