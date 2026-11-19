A agilidade e a integração entre as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 – CISDESTE) foram decisivas para salvar duas vidas em um intervalo de poucas horas em Juiz de Fora. Entre o fim da noite de quarta-feira (18) e o início da manhã desta quinta-feira (19), socorristas conseguiram reverter dois quadros de parada cardiorrespiratória durante o mesmo plantão.

Em ambas as ocorrências, a atuação conjunta das Unidades de Suporte Básico (USB) com a Unidade de Suporte Avançado e permitiu o restabelecimento da circulação espontânea dos pacientes antes mesmo da chegada às unidades hospitalares.

Primeiro resgate: 20 minutos de reanimação



A primeira ocorrência teve início no fim da noite de quarta-feira (18). A equipe da USB 05 foi acionada e encontrou uma mulher de 72 anos já em parada cardiorrespiratória. Diante da gravidade do quadro, os socorristas iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e solicitaram o apoio avançado.

Com a chegada da USA 02 ao local, os profissionais intensificaram os procedimentos de emergência. Após cerca de 20 minutos de esforços contínuos, a equipe obteve sucesso na reversão da parada. Com suspeita clínica de tromboembolismo pulmonar, a paciente foi estabilizada e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste para a continuidade dos cuidados médicos.

Segundo resgate: atendimento em via pública no bairro Santo Antônio

Horas depois, já no início da manhã desta quinta-feira (19), um novo chamado mobilizou o serviço de emergência. Desta vez, a equipe da USB 02 deslocou-se até a Praça Nilo Sotto Maior, no bairro Santo Antônio, onde um homem de 73 anos havia sofrido uma parada cardiorrespiratória.

Os socorristas da unidade básica deram início imediato ao protocolo de reanimação, aplicando dois choques conforme a indicação do desfibrilador externo automático. Na sequência, a equipe da USA 02 assumiu a continuidade do suporte avançado no local. Após o retorno da circulação sanguínea, o idoso foi transportado em segurança para o Hospital João Felício.

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