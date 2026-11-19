Quem ainda não pediu o Passe Livre Estudantil da Prefeitura de Juiz de Fora para o ano letivo de 2026 tem até esta sexta-feira, 20 de novembro, para fazer o cadastro online. A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) divulgou uma nova lista de contemplados nesta etapa, enquanto outras solicitações seguem em análise e novos cartões estão sendo confeccionados.

Criado para garantir passagem gratuita no transporte coletivo urbano no trajeto entre casa e a instituição de ensino para alunos da rede pública, o programa já soma quase 30 mil cartões ativos no período letivo atual e alcançou a marca de 5 milhões de usos no primeiro ano. Desde o início da iniciativa, cerca de 42 mil cartões foram distribuídos, incluindo tanto estudantes que continuam com o direito quanto ex-alunos ou pessoas que deixaram a rede pública.

Para solicitar o benefício pela internet, o estudante deve acessar a plataforma online e fazer login com e-mail ou conta gov.br, preencher o formulário, anexar o comprovante de matrícula do período letivo atual e clicar em "Criar Protocolo". O acompanhamento do pedido ocorre na própria plataforma, e as orientações sobre a retirada são enviadas assim que o cartão fica pronto.

A entrega dos cartões é feita diretamente nas instituições de ensino, com a última remessa do ano programada para o fim de novembro.

Antes de usar o cartão, porém, o aluno precisa desbloqueá-lo cadastrando a biometria facial pelo aplicativo AtlasMob, disponível para Android e iOS, usando os dados e o CPF do próprio estudante beneficiado em uma foto bem iluminada e de preferência com fundo neutro. Em caso de dúvida sobre o cadastro ou a biometria, os usuários podem buscar atendimento da Astransp, na Rua Espírito Santo, 296, no bairro Poço Rico, ou pelo telefone (32) 3228-9700, além do canal (32) 2104-8531 e das unidades do DIGA.

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