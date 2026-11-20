Dois homens foram assassinados a tiros nessa quinta-feira (19), em Juiz de Fora. Os homicídios aconteceram nos bairros Santa Efigênia e Linhares. A Polícia Militar realiza buscas para localizar os suspeitos, e as circunstâncias dos crimes são investigadas.

O primeiro caso aconteceu durante a tarde, no bairro Santa Efigênia. De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, um homem foi baleado dentro de um carro, nas proximidades de uma padaria. A morte foi constatada ainda no local.

O segundo homicídio foi registrado durante a noite, no bairro Linhares, próximo à entrada de uma unidade prisional. A vítima também foi atingida por disparos de arma de fogo. Informações preliminares apontam que o homem seria um detento que tinha autorização para trabalhar fora da unidade.

Até o momento, não há confirmação de prisões. Também não foram divulgadas informações que indiquem uma possível relação entre os dois homicídios. As investigações buscam esclarecer a dinâmica dos crimes e identificar os responsáveis.

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