Juiz de Fora está sob alerta de tempestade nesta sexta-feira (20), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O aviso começou às 9h30 e permanece válido até as 23h59, com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o INMET, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. A previsão indica muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas durante esta sexta-feira, com temperaturas entre 21°C e 29°C.

Previsão para o fim de semana

No sábado (21), os termômetros devem variar entre 21°C e 32°C. A previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã. Durante a tarde, podem ocorrer novas pancadas de chuva isoladas, enquanto à noite há possibilidade de chuva isolada.

No domingo (22), a temperatura mínima prevista é de 21°C e a máxima de 30°C. O dia deve permanecer com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Orientações durante o alerta

O INMET recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também é indicado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade.

Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Tags:

Alerta | Alerta de tempestade | Chuva | Fim de Seman | Fim de semana | juiz de fora | Previsão