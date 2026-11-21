O trânsito na região da Cidade Alta, em Juiz de Fora, terá alterações a partir desta segunda-feira (23) devido a uma obra de remodelação da rede de drenagem na Rua Adolfo Jaenevai Filho, no bairro Jardim Casablanca. Durante os trabalhos, a via ficará interditada e a Rua Generoso José Moutinho terá o sentido de circulação invertido para facilitar o deslocamento na região.

A mudança também afetará os ônibus que chegam à Cidade Alta pela região do Borboleta, utilizando a Rua José Lourenço. Com a alteração, os coletivos passarão a acessar a Rua Generoso José Moutinho.

O acesso direto à Rua José Lourenço Kelmer ficará impedido. Por isso, os ônibus deverão seguir pela Avenida Murílio de Avellar Hingel, conhecida como Via São Pedro, até o primeiro retorno. A partir desse ponto, poderão continuar o itinerário em direção à Rua José Lourenço Kelmer.

Ao todo, 16 linhas terão os itinerários afetados: 170, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 538, 540, 541, 542, 547, 548, 555 e 755.

A intervenção será realizada pelas equipes da Secretaria de Obras (SO) e tem previsão de duração de até 30 dias.

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