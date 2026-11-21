Uma mulher de 34 anos registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual após receber uma fotografia em que aparecia o órgão genital do responsável por um espaço de eventos em Juiz de Fora. O caso aconteceu na quinta-feira (19) e foi denunciado por Adrielle de Bem da Luz, que também publicou um vídeo nas redes sociais relatando o episódio.

Segundo o boletim de ocorrência, Adrielle negociava a locação do Sítio Coqueiral para realizar um evento em 2027. Ela conheceu o espaço pelas redes sociais, visitou as instalações e iniciou a elaboração do contrato. Durante a negociação, solicitou uma alteração na capacidade prevista para o local.

O problema aconteceu quando o responsável enviou uma fotografia do contrato com a alteração solicitada. De acordo com o relato feito à Polícia Militar, a imagem também mostrava o órgão genital do homem, que aparentemente estava nu. Adrielle afirmou ter ficado constrangida e psicologicamente abalada. Após o episódio, interrompeu o contato e decidiu procurar outro espaço para realizar o evento.

Nota do Sítio Coqueiral

Após a repercussão do caso, o Sítio Coqueiral divulgou uma nota de esclarecimento sobre o episódio. No comunicado, a administração afirmou que o envio da imagem ocorreu durante o encaminhamento de um documento de locação e classificou o ocorrido como uma falha humana.

Segundo o estabelecimento, diante da urgência solicitada para o envio da fotografia do contrato, o representante teria feito o registro de forma apressada e em um ambiente inadequado. A nota atribui o envio da imagem à falta de familiaridade com o manuseio do aparelho e de recursos tecnológicos, afirmando que não houve intenção de encaminhar uma fotografia imprópria.

O Sítio Coqueiral declarou repudiar qualquer forma de importunação sexual, assédio ou conduta desrespeitosa. Também afirmou que não houve dolo, má-fé ou intenção de constranger, ofender ou violar a intimidade e a dignidade da mulher, classificando o episódio como um equívoco decorrente de imprudência operacional e falta de perícia tecnológica.

Ao final, a administração pediu desculpas à contratante e a outras pessoas que eventualmente tenham se sentido atingidas ou desconfortáveis com o ocorrido. O estabelecimento também informou que pretende adotar medidas internas para reforçar a cautela e a capacitação dos representantes no tratamento de comunicações e documentos.

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