Uma jovem de 18 anos denunciou ter sido vítima de estupro após sair de um bar no Centro de Juiz de Fora, na noite da última sexta-feira (20). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ela teria acompanhado um homem até uma residência na região do Bairro Vitorino Braga, onde relatou ter sido beijada à força e sofrido violência sexual. O suspeito não foi localizado.

De acordo com o registro policial, a jovem estava em um bar com duas amigas e um amigo de infância, consumindo bebidas alcoólicas. Depois que o amigo deixou o estabelecimento, dois homens chegaram e se ofereceram para pagar bebidas para as mulheres.

Durante a noite, a jovem perdeu o último ônibus para voltar para casa. Um dos homens afirmou que um vizinho poderia levá-la gratuitamente. Acompanhada por ele, ela saiu a pé do Centro em direção ao Vitorino Braga.

Ainda conforme o boletim, ao chegarem à residência, o homem insistiu para que ela entrasse no imóvel, sob a justificativa de que precisava ligar para o vizinho que faria o transporte. No local, ele teria começado a beijá-la à força e tentado manter relação sexual sem o consentimento dela.

A jovem relatou que tentou se defender e entrou em luta corporal com o suspeito, mas não conseguiu impedir a violência. Ela também afirmou que foi impedida de deixar a residência imediatamente.

Na manhã seguinte, a vítima conseguiu sair do imóvel e pediu ajuda em um bar próximo, onde contou o que havia acontecido. Pessoas que estavam no local a ajudaram a chegar ao trabalho, no Centro. Ao relatar o caso à gerente, a Polícia Militar foi acionada.

Os policiais fizeram diligências e identificaram a residência onde o episódio teria ocorrido, mas o suspeito não foi encontrado. A jovem foi encaminhada a um hospital, onde passou por exames que constataram a ocorrência de relação sexual.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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