Um forte temporal atingiu Juiz de Fora na noite deste domingo (22), por volta das 19h, provocou pontos de alagamento pela cidade. Diante do volume de chuva, a Defesa Civil emitiu um alerta à população às 20h para os riscos de inundações e deslizamentos de terra. Apesar do cenário de atenção, apenas duas ocorrências graves relacionadas à tempestade foram registradas, ambas sem vítimas.

FOTO: Corpo de Bombeiros -

No Bairro Francisco Bernardino, também por volta das 20h, o Corpo de Bombeiros foi acionado após o colapso de um muro de contenção de talude atingir uma residência. O impacto provocou trincas nas paredes do imóvel e danificou dois botijões de gás, gerando um vazamento com risco de explosão que foi rapidamente controlado pelos militares. Um engenheiro da Defesa Civil realizou a vistoria no endereço, determinou a interdição parcial da casa e orientou o proprietário a realizar os reparos necessários com acompanhamento técnico especializado.

FOTO: Corpo de Bombeiros -

Meia hora depois, às 20h30, os militares atenderam a um chamado de risco de desabamento no Bairro Santa Luzia, em um imóvel antigo onde mora uma idosa de 75 anos. Durante a inspeção, a equipe identificou infiltrações, deterioração na estrutura do telhado e deformações no forro de PVC, embora as paredes não apresentassem danos estruturais nem risco iminente de queda.

A moradora recebeu orientações preventivas e a Defesa Civil foi acionada para realizar uma avaliação complementar, levando em conta as condições da edificação e a situação de vulnerabilidade da residente.

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