Dezoito pessoas ficaram presas dentro de um ônibus do transporte coletivo após um acidente na noite desta segunda-feira (23), no Bairro Cidade do Sol, em Juiz de Fora. O veículo bateu contra um carro estacionado e, em seguida, atingiu um poste da rede elétrica na Rua José Teixeira da Silva, altura do número 300. Apesar do susto, ninguém se feriu com gravidade.

FOTO: Corpo de Bombeiros -

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu por volta das 21h10. Como o poste foi atingido, houve risco de choque elétrico e a área precisou ser isolada imediatamente. Uma equipe da Cemig foi acionada para interromper o fornecimento de energia no trecho antes que o resgate pudesse começar.

Com a rede desligada, os militares abriram uma passagem em uma das janelas do coletivo e usaram uma escada para retirar os 18 passageiros, um a um. Para evitar que alguém se cortasse com os estilhaços durante a saída, os bombeiros aplicaram proteções nas bordas da janela.

O automóvel atingido estava sem ocupantes no momento do impacto, portanto não houve registro de vítimas fora do ônibus.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) avaliaram todos os ocupantes no próprio local. Segundo os socorristas, os passageiros apresentavam apenas escoriações leves e nenhum deles precisou ser levado para o hospital.

Após o atendimento e o trabalho de resgate, os veículos foram retirados da pista por um guincho e o trânsito na Rua José Teixeira da Silva foi liberado.

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