O parquinho infantil da Praça do Bairro São Mateus, na Zona Sul de Juiz de Fora, está praticamente submerso há cerca de uma semana. Com a sequência de chuvas intensas que tem atingido o município nos últimos dias, o nível da água acumulada no espaço de lazer só aumenta, impedindo o uso dos brinquedos e gerando preocupação entre quem vive ou circula pela região.

A denúncia chegou à reportagem por meio de uma moradora do bairro, que preferiu não se identificar. Segundo ela, o local enfrenta um problema crônico e grave de drenagem, o que faz com que o parquinho não consiga escoar a água da chuva, transformando a área em uma espécie de piscina improvisada.

Além de inutilizar um dos principais pontos de convivência para as famílias do São Mateus, o cenário acende um alerta de saúde pública. De acordo com o relato da leitora, a água parada tem sido usada constantemente por pombos para banho, o que aumenta o risco de transmissão de doenças, somado à preocupação natural com a proliferação de mosquitos, como o Aedes aegypti.

O Acessa.com entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora para saber se há previsão de limpeza, escoamento da água e obras de melhoria na drenagem da praça, e aguarda um posicionamento do Executivo municipal.