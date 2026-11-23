A circulação dos ônibus do transporte coletivo foi interrompida na Avenida Rio Branco, na Região Central de Juiz de Fora, na tarde desta segunda-feira (23), durante um protesto organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário (SinttroJF).

A mobilização ocorre após um motorista ser agredido durante o serviço no último sábado (21) e cobra medidas concretas de segurança para profissionais e passageiros.

O protesto e as reivindicações

No início da tarde desta segunda-feira, os rodoviários se concentraram na Avenida Rio Branco, nas imediações do prédio da Cesama, e realizaram passeata pela Avenida Getúlio Vargas.

De acordo com comunicado do SinttroJF divulgado nas redes sociais, o ato busca chamar a atenção do Poder Público, das empresas responsáveis pelo transporte e das autoridades de segurança para a urgência de ações efetivas contra a violência no sistema. Entre as principais demandas da categoria está a criação de uma legislação municipal específica voltada à proteção dos trabalhadores rodoviários. Até o momento do registro da reportagem, não havia previsão divulgada para a normalização da circulação dos coletivos na área afetada.

A agressão que motivou a paralisação

No sábado (21), durante a operação da linha 536 na Rua Zélia Maria Valentim, dois homens e uma mulher, aparentemente alcoolizados, pediram para embarcar pela porta do meio do ônibus. Após serem orientados pelo motorista sobre o pagamento da passagem, um homem e uma mulher pularam a roleta e passaram a agredir o profissional com socos e chutes. Durante o ataque, o condutor foi retirado do veículo e um dos envolvidos assumiu a direção, fazendo o coletivo descer de ré pelo aclive da via. O próprio motorista, com a ajuda de moradores, conseguiu parar o ônibus e evitar um acidente maior. A Polícia Militar encaminhou os suspeitos para atendimento e registro da ocorrência, enquanto o trabalhador sofreu hematomas pelo corpo e precisou ser afastado por três dias.

Posicionamento da Via JF

Em nota à imprensa, a Via JF, consórcio responsável pelo transporte urbano em Juiz de Fora, repudiou o ocorrido e manifestou apoio ao protesto da categoria:"Apoiamos todas manifestações que estejam pedindo respeito aos nossos colaboradores. Nada justifica a violência."

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