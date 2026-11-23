Juiz de Fora está sob alerta de chuvas intensas nesta segunda-feira (23). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) começou às 9h30 e permanece válido até as 23h59. A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos entre 60 e 100 km/h.

O alerta aponta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Para esta segunda-feira, a previsão indica muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas pela manhã, com possibilidade de chuva e trovoadas durante a tarde e a noite. As temperaturas variam entre 21°C e 32°C.

Além disso, o INMET emitiu um segundo aviso para quarta-feira (25), desta vez de tempestade. O alerta será válido durante todo o dia, com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Previsão para os próximos dias

Na terça-feira (24), os termômetros devem marcar entre 21°C e 30°C. A previsão é de muitas nuvens com chuva pela manhã e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas durante a tarde e a noite.

Na quarta-feira (25), a mínima será de 22°C e a máxima de 30°C. O dia deve ter céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas.

Na quinta-feira (26), a temperatura apresenta queda, com mínima de 17°C e máxima de 25°C. A previsão indica muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os ventos podem ter intensidade moderada.

Já na sexta-feira (27), o frio deve ganhar força. A mínima prevista é de 15°C e a máxima não deve passar dos 21°C. O dia terá muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Orientações durante os alertas

Durante rajadas de vento, o INMET recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Para o alerta de perigo desta segunda-feira, a orientação é desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia. Também é importante evitar situações de exposição a descargas elétricas.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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