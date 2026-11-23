O anúncio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) de que não haverá repasse de recursos públicos para os desfiles das escolas de samba em 2027 acendeu um alerta entre as agremiações da cidade. Diante da decisão, que interrompe a realização dos tradicionais desfiles no próximo ano, as escolas agora buscam alternativas para manter suas atividades e preservar uma das mais importantes manifestações culturais de Juiz de Fora.

A medida foi anunciada pela administração municipal em novembro e justificada pelo respeito à memória das vítimas da tragédia provocada pelas fortes chuvas de fevereiro de 2026, que atingiram a cidade. Para 2028, a Prefeitura sinalizou a intenção de criar um modelo de apoio financeiro antecipado, permitindo que as agremiações tenham mais tempo para organizar os desfiles.

Mesmo diante das dificuldades, a preocupação dos representantes das escolas vai além de garantir a realização de um espetáculo na avenida. O desafio é manter vivas as comunidades do samba, preservar o trabalho desenvolvido durante todo o ano e assegurar que as agremiações continuem existindo.

Para entender como as escolas estão enfrentando esse momento e quais são as perspectivas para o futuro do Carnaval juiz-forano, a equipe do Acessa está conversando com presidentes das agremiações da cidade.

Mocidade Alegre de São Mateus já estava com Carnaval preparado

A primeira entrevista da série foi com Marcos Tadeu, presidente da escola de samba Mocidade Alegre de São Mateus. Segundo ele, a agremiação já estava com todo o Carnaval preparado para desfilar, mesmo diante da ausência de recursos públicos.

Marcos destaca que, embora a escola tenha se organizado para colocar o projeto na avenida, o apoio financeiro da Prefeitura continua sendo fundamental para garantir a estrutura necessária e a qualidade dos desfiles.

Para o presidente, o trabalho das escolas não acontece apenas nos dias de Carnaval. Existe uma preparação que envolve planejamento, dedicação e o envolvimento de diversas pessoas ao longo do ano, o que torna o suporte do poder público importante para a continuidade das atividades.

Apesar da frustração com a suspensão dos repasses em 2027, Marcos demonstra expectativa em relação ao compromisso anunciado pela Prefeitura de apoiar as agremiações durante o próximo ano.

Na avaliação do presidente, se esse planejamento for realmente cumprido, com os recursos chegando de maneira antecipada ao longo de 2027, as escolas terão condições de trabalhar com mais tranquilidade e organização. A expectativa é que, em 2028, os desfiles apresentem muita qualidade, resultado de uma preparação mais estruturada e sem a correria que frequentemente marca os preparativos do Carnaval.

O desafio de manter o Carnaval vivo

A situação da Mocidade Alegre de São Mateus reflete um desafio compartilhado por outras agremiações de Juiz de Fora: como manter o trabalho das escolas mesmo sem os tradicionais desfiles em 2027?

Mais do que apresentações na avenida, as escolas de samba representam espaços de convivência, identidade cultural e participação comunitária. Por trás de cada desfile existe o trabalho de sambistas, costureiras, carnavalescos, músicos e de muitas outras pessoas que encontram no Carnaval uma forma de expressão e também de sustento.

A equipe do Acessa continuará ouvindo os representantes das escolas de samba de Juiz de Fora para conhecer as estratégias que estão sendo adotadas, as dificuldades enfrentadas e as expectativas para a retomada dos desfiles.

A proposta é dar voz a quem constrói o Carnaval da cidade e mostrar como as agremiações pretendem resistir a esse período de incertezas, mantendo viva a tradição do samba juiz-forano.

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