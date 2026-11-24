A decisão da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) de suspender o repasse de recursos públicos para os desfiles das escolas de samba em 2027 continua repercutindo entre as agremiações da cidade. Além das dificuldades financeiras, outro ponto tem gerado insatisfação entre os representantes do samba: a falta de comunicação antecipada sobre a decisão, anunciada a poucos meses do Carnaval.

Para entender como as escolas estão lidando com esse cenário e quais alternativas estão sendo buscadas para manter viva a tradição carnavalesca no município, a equipe do Acessa está ouvindo os presidentes das agremiações de Juiz de Fora.

Desta vez, a reportagem conversou com Luiz Carlos Masson, presidente da escola de samba Real Grandeza. Durante a entrevista, ele demonstrou preocupação com a maneira como a decisão foi comunicada pela administração municipal, principalmente pelo fato de que os preparativos para o Carnaval já estavam em andamento.

Segundo Masson, a Prefeitura deveria ter informado sobre a suspensão dos repasses com mais antecedência, permitindo que as escolas pudessem reorganizar seus planejamentos e avaliar os impactos da ausência de recursos públicos.

O presidente ressaltou que o anúncio, feito faltando aproximadamente três meses para o Carnaval, prejudicou a organização das agremiações, que já haviam iniciado os trabalhos para colocar seus desfiles na avenida.

Na avaliação dele, não se trata apenas de uma questão financeira, mas também de respeito ao trabalho desenvolvido pelas escolas e por todas as pessoas envolvidas na preparação do espetáculo.

Falta de diálogo aumenta a preocupação

Outro ponto destacado por Luiz Carlos Masson foi a ausência de diálogo direto entre a Prefeitura e as escolas de samba. Segundo ele, até o momento da entrevista, a Real Grandeza ainda não havia participado de uma reunião com a administração municipal para discutir os impactos da decisão e os próximos passos para o Carnaval.

Para o presidente, uma conversa antecipada com os representantes das agremiações seria fundamental para que as escolas pudessem compreender os motivos da medida, apresentar suas demandas e buscar alternativas em conjunto com o poder público.

A preocupação também está relacionada ao trabalho que já vinha sendo realizado. Com o Carnaval em andamento dentro da escola, a suspensão do apoio financeiro coloca em dúvida o destino dos preparativos e dos investimentos já feitos pela agremiação.

Manter o samba vivo é o desafio

A situação enfrentada pela Real Grandeza reflete a realidade de outras escolas de samba de Juiz de Fora, que agora precisam lidar com a incerteza sobre a realização dos desfiles em 2027 e, ao mesmo tempo, encontrar maneiras de preservar suas atividades.

As agremiações representam muito mais do que apresentações durante o período carnavalesco. São espaços de cultura, tradição, identidade e participação popular, que mobilizam comunidades e envolvem o trabalho de dezenas de profissionais e sambistas.

A suspensão dos repasses públicos, portanto, não afeta apenas a realização dos desfiles, mas também toda uma cadeia de pessoas que trabalha durante meses para manter viva a cultura do samba na cidade.

Enquanto aguardam novos encaminhamentos da Prefeitura, os presidentes das escolas defendem mais diálogo, planejamento e segurança para que as agremiações possam continuar desenvolvendo seus trabalhos.

A equipe do Acessa segue ouvindo os representantes das escolas de samba de Juiz de Fora, dando espaço às diferentes realidades e mostrando os desafios enfrentados por quem luta para manter o Carnaval vivo na cidade.

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