Um homem de 41 anos foi morto a tiros na noite do último sábado (21), em um estabelecimento comercial no distrito de Estêvão de Araújo, em Araponga, na Zona da Mata mineira. Segundo a Polícia Militar, três indivíduos encapuzados chegaram a pé ao local, efetuaram os disparos e fugiram correndo após o homicídio.

Quando os militares chegaram ao estabelecimento, encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais vitais. A área foi isolada para os trabalhos da perícia técnica, que identificou indícios de múltiplos disparos e recolheu cápsulas de munição calibre 9 mm e projéteis de calibre .38.

Durante as investigações iniciais, testemunhas foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança das proximidades foram analisadas. As gravações mostram três pessoas usando roupas de mangas longas e capuzes. Após o crime, elas fugiram em direção não identificada.

A Polícia Militar realizou buscas para tentar identificar e localizar os suspeitos, mas não informou sobre prisões.

Os materiais recolhidos e as informações levantadas durante a ocorrência serão encaminhados à Polícia Civil, responsável por dar continuidade às investigações e apurar a autoria e a motivação do homicídio.

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