A decisão da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) de não realizar o repasse de recursos públicos para os desfiles das escolas de samba em 2027 continua provocando manifestações de representantes e personalidades ligadas ao Carnaval da cidade. Além dos presidentes das agremiações, artistas que acompanham de perto a trajetória do samba juiz-forano também demonstram preocupação com o futuro da festa.

Na terceira entrevista da série especial do Acessa, que busca ouvir pessoas diretamente envolvidas com o Carnaval e entender como as escolas pretendem manter viva essa tradição, a equipe conversou com Sandra Portella, artista de Juiz de Fora que sempre teve uma forte ligação com o universo carnavalesco.

Sandra contou que recebeu a notícia da decisão da Prefeitura da pior forma, principalmente porque, segundo ela, as escolas de samba já estavam com seus preparativos em andamento e se organizando para os desfiles.

Para a artista, a maneira como a situação foi conduzida desconsidera todo o trabalho que existe por trás das apresentações. As escolas não começam a trabalhar apenas quando o Carnaval se aproxima. Existe uma construção que envolve planejamento, dedicação, investimento e a participação de muitas pessoas ao longo do ano.

“Não adianta criticar e não participar do dia a dia das escolas”

Durante a entrevista, Sandra também fez uma reflexão sobre a relação da sociedade com as agremiações. Para ela, não é suficiente criticar as escolas de samba sem conhecer e participar da realidade enfrentada por quem mantém essas instituições em funcionamento.

A artista destaca que é necessário acompanhar o cotidiano das escolas, entender suas dificuldades e reconhecer o esforço de quem trabalha para preservar a cultura do samba em Juiz de Fora.

Na avaliação de Sandra, as agremiações precisam de participação, valorização e apoio para continuar desenvolvendo suas atividades. A preservação do Carnaval não deve ser uma preocupação apenas dos presidentes e integrantes das escolas, mas de toda a cidade.

Carnaval de Juiz de Fora vai além dos blocos

Outro ponto enfatizado por Sandra Portella é a importância de preservar os desfiles das escolas de samba. Ela defende que o Carnaval de Juiz de Fora não pode ser resumido apenas aos blocos de rua.

A artista reconhece a importância dos blocos para a festa popular, mas ressalta que as escolas também fazem parte da identidade cultural do município e possuem uma história que precisa ser respeitada.

Para Sandra, não existe a possibilidade de simplesmente deixar os desfiles morrerem. A tradição das escolas de samba representa uma parte importante da memória cultural de Juiz de Fora, construída ao longo de gerações por sambistas, artistas e comunidades inteiras.

A preocupação é que a ausência de apoio e de condições para a continuidade dos desfiles comprometa não apenas uma edição do Carnaval, mas também a permanência dessa manifestação cultural no futuro.

Preservar a história é manter o Carnaval vivo

A fala de Sandra Portella reforça uma discussão que vem aparecendo nas entrevistas realizadas pelo Acessa: a necessidade de pensar o Carnaval de Juiz de Fora de forma ampla, valorizando todas as manifestações que compõem a festa.

Com a suspensão dos repasses para os desfiles em 2027, as escolas enfrentam o desafio de manter suas atividades e encontrar caminhos para continuar existindo até uma possível retomada em 2028.

Enquanto isso, artistas, sambistas e representantes das agremiações defendem mais diálogo, planejamento e reconhecimento da importância cultural das escolas de samba.

A série especial do Acessa continua acompanhando esse cenário e dando voz a quem vive o Carnaval de Juiz de Fora. Afinal, preservar o samba também significa preservar a história, a cultura e a identidade de uma cidade que tem no Carnaval uma tradição construída por muitas mãos.

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