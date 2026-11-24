As pancadas de chuva têm castigado Juiz de Fora nos últimos dias e na noite desta segunda-feira (23) não foi diferente. O temporal que atingiu a cidade concentrou 58 milímetros de água em apenas uma hora, volume que representa um quarto de tudo o que era esperado para novembro, segundo a Defesa Civil. Ou seja, em apenas uma hora, choveu 25% do esperado para todo o mês de novembro. Com isso, o acumulado dos primeiros 23 dias do mês saltou para 278,3 mm, superando a média histórica prevista para o período.

Em vários pontos do município, a força da água provocou alagamentos e transtornos para quem precisava circular pela cidade, com registros críticos nas imediações da Faculdade Estácio de Sá e em vias dos bairros Santa Luzia e São Mateus. Os pluviômetros espalhados pelo município revelaram o tamanho da tempestade.

Só na Vila Ideal, na região Sudeste, choveu 80 mm. Índices elevados também foram contabilizados em Nossa Senhora de Lourdes, Usina de Marmelos, UFJF. Os dados do volume de chuva nos bairros foram divulgados pela Defesa Civil.

Bairro / Distrito Acumulado de chuva Vila Ideal (Região Sudeste) 80 mm Nossa Senhora de Lourdes 59 mm Usina de Marmelos 56 mm UFJF 54,4 mm Ipiranga 52,5 mm Centro 51,7 mm Granjas Bethel 51,4 mm Distrito de Valadares (Zona Rural) 47 mm Distrito de Humaitá (Zona Rural) 41,66 mm

Ocorrências da chuva

O reflexo do solo encharcado e do volume intenso de água mobilizou equipes da Defesa Civil para atender 23 ocorrências em diferentes regiões. Os chamados mais graves envolveram cinco desabamentos de muros, nos bairros Mundo Novo, São Pedro, Vila Ideal e Nova Benfica, e outros cinco escorregamentos de taludes, registrados no Jardim de Alá, Santa Luzia, Mundo Novo, Santa Cecília e no distrito de Torreões.

O balanço do órgão também inclui três alagamentos nos bairros Santa Luzia, Vila Olavo Costa e Vila Ideal, duas ameaças de escorregamento de taludes no Retiro e Santa Cecília e quatro vistorias para orientação técnica preventiva na Vila Olavo Costa, São Mateus, Francisco Bernardino e Nossa Senhora Aparecida.

Completam a lista um destelhamento parcial em Francisco Bernardino, uma enxurrada na Vila Ideal, uma trinca em parede no Mariano Procópio e uma infiltração em muro de divisa no São Geraldo.

Diante do cenário de atenção em toda a cidade, a orientação das autoridades é evitar áreas alagadas, não atravessar enxurradas e redobrar o cuidado em encostas ao notar sinais como rachaduras em paredes ou inclinação de muros. Em caso de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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