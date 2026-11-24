Começa nesta terça-feira (24) e segue até quarta (25), em Juiz de Fora, o Feirão do Compra Assistida, iniciativa voltada a famílias beneficiárias do programa Minha Casa, Minha Vida na modalidade Compra Assistida. A ação acontece das 9h às 20h, no segundo piso do Mercado Municipal, que fica na Avenida Getúlio Vargas, 188, Centro, e busca aproximar os participantes de opções de imóveis e acelerar o andamento dos processos de aquisição da casa própria.

Promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp), em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades, o evento atende tanto quem já indicou um imóvel quanto quem ainda está em busca de uma unidade.

O que acontece durante os dois dias

Moradores poderão conhecer imóveis anunciados por corretores, falar diretamente com correspondentes bancários da Caixa e tirar dúvidas com a equipe de engenharia sobre avaliação de imóveis, inclusive no Caminhão da CAIXA.

Equipes da Sedupp estarão no local durante todo o horário do feirão para cuidar do cadastramento, conferência de dados e orientação nas etapas do programa.

Donos de imóveis interessados em disponibilizar unidades para famílias beneficiárias também podem ir ao evento e conversar com correspondentes bancários sobre os procedimentos necessários.

Compra Assistida

O Compra Assistida é uma modalidade do programa Minha Casa, Minha Vida voltada a famílias que tiveram suas moradias destruídas ou interditadas definitivamente em desastres climáticos com calamidade pública reconhecida pelo governo federal. O benefício permite escolher um imóvel pronto de até R$ 200 mil, pago com recursos federais (via FAR), sem custo direto para a família beneficiada