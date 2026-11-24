Uma alteração incluída durante a tramitação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) pode comprometer os planos de transferência do atual prédio do Fórum Benjamin Colucci, em Juiz de Fora, para a Câmara Municipal. A proposta, originalmente destinada a autorizar a doação de um terreno para a construção de uma escola em Porteirinha, no Norte de Minas, recebeu um dispositivo que revoga a Lei Estadual nº 25.114, de 27 de dezembro de 2024.

A legislação que se pretende revogar autoriza o Governo de Minas a doar ao município de Juiz de Fora um imóvel de 2.386 metros quadrados, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, esquina com a Rua Marechal Deodoro. O terreno abriga atualmente o Fórum Benjamin Colucci, no Parque Halfeld, e seria destinado à instalação e ao funcionamento da Câmara Municipal.

A transferência, entretanto, estava condicionada à conclusão das obras do novo Fórum da Comarca de Juiz de Fora e à desocupação do imóvel pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Mudança foi incluída em projeto sobre Porteirinha

A revogação foi acrescentada ao Projeto de Lei nº 4.137/2025, de autoria do deputado estadual Gil Pereira. A proposta original autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Porteirinha um terreno de 5 mil metros quadrados, localizado na Fazenda Cana Brava, no distrito de Tanque, para o funcionamento de uma escola municipal.

O acréscimo aparece em um substitutivo apresentado pelo relator, deputado Rodrigo Lopes, durante a análise da matéria pela Comissão de Administração Pública, conforme parecer publicado no Diário do Legislativo de 11 de novembro de 2026.

O texto aprovado estabelece, em seu artigo 3º, a revogação expressa da Lei Estadual nº 25.114/2024. Dessa forma, uma proposta relacionada à construção de uma unidade escolar em outro município passou a interferir diretamente na autorização legislativa que permitiria a transferência do prédio público em Juiz de Fora.

Projeto foi aprovado em segundo turno

O Projeto de Lei nº 4.137/2025 foi aprovado em segundo turno pelo plenário da Assembleia Legislativa em 20 de novembro, na forma do Substitutivo nº 1, que mantém a previsão de revogação da autorização de doação do imóvel de Juiz de Fora.

A aprovação representa um avanço na tramitação da proposta, mas a revogação ainda depende da conclusão das etapas legislativas e da entrada em vigor da nova norma.

Câmara pede esclarecimentos

A inclusão do dispositivo provocou questionamentos na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Em 23 de novembro, os vereadores aprovaram uma representação solicitando informações à Assembleia Legislativa sobre os motivos que levaram à inclusão da revogação no projeto destinado a Porteirinha.

Entre os questionamentos estão a existência de alguma solicitação de órgão ou autoridade para retirar a autorização de doação, a justificativa para incluir o tema em uma proposta sem relação direta com o imóvel de Juiz de Fora e se a Prefeitura, a Câmara Municipal ou o Tribunal de Justiça foram consultados previamente.

A Mesa Diretora da Câmara também acionou deputados estaduais com domicílio eleitoral em Juiz de Fora para tentar reverter a medida.

Entenda o que está em jogo

A Lei Estadual nº 25.114 foi publicada em dezembro de 2024, após a tramitação de uma proposta apresentada originalmente em 2015, de autoria do então deputado estadual Isauro Calais.

O objetivo era permitir que o município recebesse o imóvel ocupado pelo Judiciário para instalar sua sede legislativa. A transferência estava vinculada à conclusão do novo fórum e à saída do Tribunal de Justiça do endereço atual.

Com a eventual revogação da lei, a autorização legislativa específica para a doação deixaria de existir, colocando em risco o caminho previsto para que a Câmara Municipal passe a ocupar o prédio.

Até o momento, os documentos analisados não apresentam uma justificativa específica para a inclusão da revogação no projeto de Porteirinha. A motivação da alteração e os possíveis desdobramentos para o futuro do imóvel permanecem como pontos centrais a serem esclarecidos.



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