A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, vetou integralmente o projeto de lei que previa a isenção da tarifa de esgoto nas contas da Cesama para imóveis localizados em áreas de inundação no município. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (23), com justificativas de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público.



De autoria do vereador André Mariano, o Projeto de Lei nº 128/2026 autorizava o Executivo a conceder o benefício aos imóveis atingidos por alagamentos durante períodos chuvosos. Para solicitar a isenção, o titular da conta deveria fazer um requerimento à Cesama. A proposta também atribuía à companhia a responsabilidade de indicar as áreas consideradas sujeitas a inundações.

Entre as justificativas para o veto, Margarida apontou que o projeto apresenta vício de iniciativa e interfere nas atribuições do Poder Executivo. Segundo a argumentação apresentada, a definição de isenções tarifárias e a criação de obrigações operacionais para a Cesama não poderiam ser estabelecidas por meio da proposta aprovada pelo Legislativo.

Outro argumento é que a competência para definir tarifas e autorizar subsídios pertence à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (ARISB-MG), responsável pelas funções regulatórias e tarifárias do serviço em Juiz de Fora, conforme convênio firmado com o município.

A prefeita também alegou que a isenção poderia provocar desequilíbrio econômico-financeiro na prestação dos serviços de esgotamento sanitário. De acordo com o documento, a redução da receita da Cesama, sem previsão de compensação financeira, poderia resultar no repasse dos custos aos demais consumidores, por meio da tarifa média.

O veto ainda aponta que o projeto criaria renúncia de receita sem apresentar uma estimativa prévia do impacto orçamentário e financeiro ou indicar uma fonte de recursos para compensar a perda. A administração também considerou que o texto apresenta imprecisões ao definir o conceito de área de inundação e ao utilizar os termos taxa e tarifa como equivalentes.

Com o veto integral, o Projeto de Lei nº 128/2026 retorna à Câmara Municipal, onde os vereadores deverão analisar a decisão da prefeita.

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