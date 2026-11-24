A Fundação Museu Mariano Procópio (Mapro) promove, nesta quinta-feira (26), uma visita noturna com o tema “Museologia Social e memória negra: a ressignificação de narrativas no Museu Mariano Procópio”, em Juiz de Fora. A atividade começa às 18h30, é gratuita e integra a programação da 18ª Noite Mineira de Museus.

A visita será realizada no Prédio Mariano Procópio e contará com mediação pelas exposições, além de reflexões sobre a presença negra na história do Brasil e o papel da memória na construção das narrativas preservadas pelos museus.

A proposta é estimular o diálogo sobre diferentes trajetórias e ampliar a discussão sobre como os espaços museológicos podem contribuir para o reconhecimento e a valorização de histórias e memórias que fazem parte da sociedade brasileira.

Nesta edição, a Noite Mineira de Museus tem como tema a Consciência Negra e reúne instituições culturais de Minas Gerais em atividades voltadas à memória, à ancestralidade e à valorização da cultura negra.

A visita é gratuita, mas exige inscrição prévia pela plataforma Sympla

A programação também marca o encerramento das atividades do Novembro Negro promovidas pela Fundação Museu Mariano Procópio.

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