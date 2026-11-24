Juiz de Fora está sob dois alertas de perigo para condições de chuva intensa. O primeiro é válido nesta quarta-feira (25), com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) começou à meia-noite e termina às 23h59.

Na quinta-feira (26), outro alerta, desta vez de chuvas intensas, também terá validade durante todo o dia. A previsão é de volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos de 60 a 100 km/h.

Segundo o INMET, os fenômenos podem provocar cortes de energia elétrica, queda de árvores e galhos, alagamentos e descargas elétricas. No alerta de quarta-feira, também há risco de estragos em plantações.

Volume de chuva está quase 94% acima da média

O cenário de instabilidade ocorre após um período de chuvas acima da normal climatológica em Juiz de Fora. Entre setembro e novembro de 2026, o município acumulou 796 milímetros de precipitação, conforme dados do pluviômetro do INMET. A soma das médias climatológicas para os três meses é de 411,6 milímetros, o que representa um volume aproximadamente 93,4% superior ao esperado.

Em setembro, foram registrados 218,5 milímetros de chuva, enquanto a média histórica para o mês é de 57,8 milímetros. O acumulado foi quase quatro vezes maior do que o esperado.

Em outubro, o município registrou 305,5 milímetros, diante de uma média climatológica de 117,6 milímetros, cerca de 2,6 vezes o volume habitual.

Em novembro, até a manhã de terça-feira (24), o acumulado no pluviômetro do INMET chegou a 272 milímetros.

Bairros também registram volumes elevados

Os dados de pluviômetros espalhados pela cidade mostram acumulados expressivos em diferentes regiões. Na Zona Sul, o bairro Santa Efigênia registrou 293,90 milímetros. No Spinaville, na Zona Oeste, foram contabilizados 292,70 milímetros, enquanto o Bandeirantes, na Zona Nordeste, acumulou 292,30 milímetros.

No Centro, o volume registrado foi de 283,40 milímetros. Já na Zona Norte, o pluviômetro instalado no bairro Igrejinha apontou 277,90 milímetros.

Defesa Civil orienta moradores de áreas de risco

Diante da previsão de novas chuvas intensas, a Defesa Civil de Juiz de Fora reforça a importância de cuidados em locais sujeitos a alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.

Ao identificar sinais de risco, como rachaduras em paredes e terrenos, inclinação de árvores ou postes e movimentação de terra, os moradores devem deixar o local e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Durante rajadas de vento, o INMET recomenda não se abrigar debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, a orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Como receber alertas no celular

A população pode receber avisos gratuitos da Defesa Civil por SMS ou WhatsApp.

SMS: envie uma mensagem gratuita para o número 40199 com o CEP do endereço ou de outro local de interesse.

WhatsApp: faça o cadastro pelo telefone (61) 2034-4611. Depois, envie um “Oi” para iniciar a interação com o chatbot, compartilhar a localização e receber os alertas pelo aplicativo.

O serviço permite acompanhar avisos sobre tempestades, riscos geológicos, alagamentos, baixa umidade do ar, ondas de calor e de frio, entre outros fenômenos que possam representar perigo à população. O cadastro é gratuito e permite incluir diferentes localidades.

A população também pode acompanhar as atualizações da Defesa Civil pelo Instagram @defesaciviljf ou buscar atendimento pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.

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