A Justiça determinou que a Prefeitura de Juiz de Fora apresente, no prazo de dez dias, documentos sobre a movimentação financeira e a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saúde. A decisão liminar foi concedida após a administração municipal deixar de responder, dentro do prazo previsto em lei, a um pedido de acesso à informação apresentado pela vereadora e advogada Natália Palleta Salazar (PL).

O mandado de segurança foi impetrado por Natália em causa própria contra a omissão atribuída à Secretaria Municipal de Saúde. O pedido administrativo foi registrado no dia 16 de outubro, por meio da plataforma e-Ouve. Segundo a ação, mesmo após o prazo legal de 20 dias, a Prefeitura não apresentou resposta nem comunicou eventual prorrogação.

A solicitação reúne uma série de documentos referentes ao período de 1º de janeiro de 2026 até a data do efetivo atendimento. Entre as informações requeridas estão extratos bancários de todas as contas vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde, identificação das instituições financeiras, saldos e movimentações, além de demonstrativos detalhados das receitas recebidas pela União, pelo Estado e pelo município.

Também foram solicitados dados sobre despesas empenhadas, liquidadas e pagas, com identificação dos credores, valores e objetos dos pagamentos. O requerimento inclui ainda informações sobre repasses a hospitais, clínicas, laboratórios e fornecedores, despesas com medicamentos e equipamentos, contratos, convênios e recursos provenientes de emendas parlamentares.

A advogada pediu também balancetes contábeis e financeiros, relatórios de execução orçamentária, conciliações bancárias e demonstrativos dos recursos recebidos e ainda não utilizados. A finalidade, conforme o documento, é permitir o acompanhamento e a fiscalização da aplicação do dinheiro público destinado às ações e aos serviços municipais de saúde.

Ao analisar o mandado de segurança, o Judiciário considerou que o prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação havia sido ultrapassado sem manifestação da administração municipal. A legislação estabelece prazo de até 20 dias para disponibilização das informações, justificativa de eventual negativa ou comunicação de inexistência dos documentos. A prorrogação por mais dez dias é permitida, desde que devidamente justificada.

Na decisão, o magistrado destacou que a ausência de resposta compromete o direito constitucional de acesso à informação e dificulta o acompanhamento da execução financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Saúde. Também ressaltou que a determinação não interfere na gestão dos recursos públicos, mas busca assegurar o cumprimento do dever de transparência.

Com a concessão da liminar, a autoridade responsável deverá disponibilizar os documentos e informações solicitados no prazo de dez dias, contado a partir da notificação judicial. O fornecimento deverá ocorrer preferencialmente em formato digital e de maneira legível. Caso algum documento não exista ou não esteja disponível, a Prefeitura deverá apresentar justificativa expressa e, quando possível, indicar o órgão responsável por sua guarda.

A decisão também prevê que eventuais informações protegidas por sigilo legal poderão ter o acesso restrito, desde que a administração apresente fundamentação para a medida e disponibilize as partes não sigilosas dos documentos.

O prazo de dez dias também foi estabelecido para que a autoridade municipal apresente informações à Justiça. O processo seguirá com manifestação do Ministério Público. A decisão é liminar, ou seja, tem caráter provisório.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

Tags:

contas | Justiça