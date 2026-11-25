Um homem de 36 anos foi encontrado morto dentro de um carro na manhã dessa terça-feira (24), na Avenida Brasil, no Bairro Vitorino Braga, em Juiz de Fora. A Polícia Militar foi acionada por pessoas que passavam pelo local, e uma equipe do Samu confirmou a morte.
No interior do veículo, foram encontrados recipientes de bebidas alcoólicas e um medicamento. A perícia esteve no local e não identificou sinais aparentes de violência no corpo.
A causa da morte não foi determinada. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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