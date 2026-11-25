As equipes da Prefeitura de Juiz de Fora continuaram, nesta terça-feira (24), os trabalhos de limpeza urbana e recuperação de vias afetadas pela chuva registrada na segunda-feira (23). Em apenas uma hora, o município acumulou 58 milímetros de precipitação, volume equivalente a aproximadamente 25% do esperado para todo o mês de novembro.

Os serviços foram realizados pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) e pela Secretaria de Obras. As ações incluíram retirada de barro e resíduos, varrição, lavagem de ruas, desobstrução de redes de drenagem e recuperação de pontos com erosão.

Segundo a Prefeitura, o Demlurb atuou em 19 bairros, com serviços em mais de 50 vias e espaços públicos. Entre os locais que receberam limpeza após os impactos da chuva estão Alto dos Passos, Bom Pastor, São Mateus, Mundo Novo, Santa Cecília e Linhares. As equipes também trabalharam na área do Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde a limpeza começou ainda na noite de segunda-feira.

Na região central, foram realizadas ações de lavagem em ruas como Marechal Deodoro, Batista de Oliveira, Mister Moore e Roberto de Barros, além do Parque Halfeld. Outros serviços de capina, roçada e varrição ocorreram em bairros como Benfica, Santa Cruz, Santa Terezinha, Santa Luzia e Francisco Bernardino.

Já a Secretaria de Obras realizou 17 intervenções em 12 bairros e localidades. Os trabalhos envolveram limpeza e desobstrução de redes de drenagem na Curva do Lacet, na Avenida Independência e em ruas dos bairros Distrito Industrial, Previdenciários, Monte Castelo e Centro. Também houve recuperação de bocas de lobo no Distrito Industrial e no Vitorino Braga.

As equipes ainda atuaram na desobstrução do córrego Matirumbide, no Marumbi, e iniciaram a limpeza do córrego Tapera, em Santa Terezinha. Serviços para corrigir pontos de erosão foram realizados em vias do Centro, Grajaú, Nossa Senhora Aparecida, Nova Era, Marumbi e Graminha.

Os trabalhos devem continuar nos locais que ainda apresentam demandas de limpeza, manutenção e recuperação após as chuvas.

Tags:

Chuva | juiz de fora