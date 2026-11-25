Fugindo do formato tradicional de palestras e rodadas de negócios, o movimento EmpreenDelas realiza, neste sábado (28), a edição especial EmpreenDelas Experience. Das 9h às 16h, o Vila Clube, no bairro São Pedro, será palco de uma imersão que conecta capacitação profissional, prática esportiva e desenvolvimento de novos hobbies para o público feminino.

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Idealizada pela mentora de marketing e vendas Thalita Rianni, a iniciativa celebra o Mês do Empreendedorismo Feminino partindo da premissa de que a gestão de um negócio passa, necessariamente, pelo bem-estar e pela ampliação do repertório pessoal de quem empreende. "A proposta é oferecer uma vivência diferente dos encontros convencionais, combinando conhecimento técnico para as empresas com atividades que estimulam a saúde, a criatividade e a conexão entre mulheres", destaca a organização do movimento juiz-forano.

Programação em três frentes



Para permitir que cada participante monte seu próprio roteiro ao longo do dia, a grade foi dividida em três eixos simultâneos:

Negócios e Gestão: Oficinas práticas focadas em estratégias de vendas e organização financeira, voltadas à estruturação e ao crescimento de empresas.

Esporte e Movimento: Aulas e vivências de beach tennis, pilates e yoga.

Criatividade e Hobbies: Oficinas manuais e de autocuidado, com opções previstas de cerâmica, arranjos florais e automaquiagem.

Suporte técnico e ação solidária

Além das oficinas, o evento contará com o espaço SOS Empreendedora, um plantão gratuito onde profissionais de contabilidade e direito estarão à disposição para tirar dúvidas pontuais sobre a rotina empresarial, burocracias e regularização de negócios.

A programação também abre espaço para o engajamento social com uma campanha solidária de Natal. Durante todo o dia, o evento funcionará como ponto de arrecadação de brinquedos e alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições assistenciais da cidade.

Como participar

O acesso ao EmpreenDelas Experience funciona por meio de ingresso único, com primeiro lote comercializado a R$ 49, que dá direito a participar da programação sem custos adicionais por oficina. Como diversas atividades ocorrem ao mesmo tempo e possuem limite de lotação, a organização orienta que as inscritas façam a reserva prévia nas vivências desejadas assim que garantirem a entrada. As inscrições podem ser feitas pelo Instagram @empreendelas.jf