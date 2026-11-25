Moradores das comunidades rurais de Caeté, Valadares e Toledos terão mudanças na rotina do transporte coletivo a partir da próxima segunda-feira (30). As linhas 304 (Caeté), 741 (Valadares) e 743 (Toledos) passarão a operar no sistema semiexpresso, modelo que restringe paradas intermediárias na área urbana para acelerar o trajeto entre a zona rural e a região central.

Na prática, os coletivos deixam de recolher novos passageiros ao entrarem na malha urbana mais movimentada, parando apenas para quem precisa descer. No sentido inverso, o embarque é liberado ao longo da cidade, mas o desembarque só ocorre quando o veículo se aproxima da região rural.

Na linha 304 (Caeté), no sentido Bairro/Centro, os passageiros podem embarcar somente até o último ponto da BR-267, próximo ao trevo com a Estrada União Indústria; a partir dali, o ônibus faz apenas desembarques. No sentido Centro/Bairro, o embarque é livre em todo o trajeto, mas a descida só é permitida a partir do primeiro ponto da BR-267, após o trevo, até o ponto final.

Já nas linhas 741 (Valadares) e 743 (Toledos), quem segue no sentido Bairro/Centro pode embarcar e desembarcar até o primeiro ponto da Avenida Antônio Simão Firjan, ao lado da Paraibuna Papéis, trecho a partir do qual o coletivo passa a realizar somente desembarques. No retorno ao bairro, o embarque ocorre em qualquer ponto, mas os passageiros só podem descer a partir do último ponto da Avenida Antônio Simão Firjan, ao lado da Benassi, até o destino final.

Identificação no letreiro

Para evitar confusão nos pontos da cidade, os ônibus semiexpressos são identificados no letreiro digital e por uma placa amarela no para-brisa, além de aparecerem com o número destacado em amarelo no aplicativo Cittamobi. Caso haja dúvida sobre o trajeto, a orientação é confirmar as paradas com o motorista antes de embarcar.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, a alteração atende a demandas apresentadas pelas comunidades e eleva para dez o total de linhas rurais operando nesse formato em Juiz de Fora, somando-se aos itinerários 712 (Dias Tavares), 714 (Chapéu d’Uvas), 726 (Igrejinha), 729 (Paula Lima), 740 (Humaitá) e 742 e 745 (Rosário de Minas).