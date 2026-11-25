Uma ida rápida ao supermercado com conta de R$ 14,34 virou um retorno financeiro expressivo para um morador do bairro São Pedro, em Juiz de Fora. Ele faturou o prêmio especial de R$ 135 mil da Nota Fiscal Mineira, sorteado na segunda-feira (23), em Belo Horizonte, em comemoração aos 135 anos da Secretaria de Estado de Fazenda.

A dinâmica do sorteio também repassou R$ 45 mil para cada uma das três entidades assistenciais indicadas no cadastro do bilhete premiado, espalhadas por diferentes regiões de Minas Gerais: o Lar Jesus Maria José, em Cássia; o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Ananazeiro, em Monte Azul; e o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santo André, em Francisco Sá.

Para concorrer aos sorteios mensais e especiais do programa estadual, o consumidor precisa apenas baixar o aplicativo Nota Fiscal Mineira, fazer o cadastro, escolher até três instituições sociais mineiras e pedir a inclusão do CPF na nota fiscal durante as compras do dia a dia, os bilhetes são gerados de forma automática.

Nota Fiscal Mineira

A Nota Fiscal Mineira é um programa do Governo de Minas, gerenciado pela Secretaria de Estado de Fazenda, voltado ao estímulo à cidadania fiscal, promovendo a conscientização sobre a importância de exigir a emissão de notas fiscais nas compras.

Além de estimular a regularização tributária, o programa permite que cidadãos concorram a prêmios e contribuam com instituições sociais.

Com a iniciativa, o governo estadual busca fortalecer o combate à sonegação fiscal e ampliar o apoio às entidades assistenciais nos 853 municípios mineiros.